So gelingt Inklusion im Südharz: Mit Handicap in eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt

Nordhausen. Menschen, die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, haben es nicht leicht auf ihrem Weg ins Berufsleben. Der Nordhäuser Horizont-Verein unterstützt sie dabei, ihren Platz zu finden.

Sigrid T. (Name geändert) hat in diesem Monat eine Arbeit bei der Firma Inveho in Woffleben aufgenommen. Die 39-jährige arbeitet in der Lackiererei des Unternehmens, das sich unter anderem auf die Instandsetzung von Güter- und Kesselwagen spezialisiert hat. „Hier sehen wir wieder einen Erfolg unserer Arbeit und einen wichtigen Schritt für Menschen mit Beeinträchtigungen in Richtung einer Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt“, konstatiert Anna-Maria Liebau vom Horizont-Verein in Nordhausen.

In der Berufsbildung begleitet sie die Teilnehmer mit Beeinträchtigungen auf ihrem zum Teil langen Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Dabei spielt die Möglichkeit, einer Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt nachzugehen, eine zentrale Rolle.

Angebot des Fachbereichesist bereit gefächert

Das Angebot des Fachbereiches Teilhabe und Beschäftigung erstrecke sich nicht nur auf Schulabgänger als Zielgruppe, sondern auch Menschen, die sich beruflich umorientieren wollen und durch einen Schicksalsschlag mit einer plötzlichen Beeinträchtigung zurechtkommen müssen. Sigrid T. wurde in den zurückliegenden Monaten punktgenau auf den Einstieg in eine Beschäftigung entsprechend ihrer Fähigkeiten vorbereitet und begleitet, hieß es weiter.

Das begann mit Gesprächen mit potenziell geeigneten Arbeitgebern, über die Vermittlung von Praktika bis hin zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in dem Unternehmen, in dem sie nun arbeitet. Im Durchschnitt betreute das Horizont-Team 15 Teilnehmer pro Jahr. Zwei Menschen werden aktuell bei ihrer Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt begleitet.

Zunehmend zeigten auch Unternehmen in Nordthüringen ihr Interesse an der Einstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie würden dabei die individuelle Betreuung möglicher Arbeitnehmer durch den Horizont-Verein schätzen, heißt es von diesem. Wichtig bei der Inklusion der Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt sei ein transparenter Austausch von Voraussetzungen und Wünschen. Darüber brauche es eine adäquate Beratung der Firmen, um zielgerichtet eine umfassende Perspektive gleichbedeutend für die Arbeitnehmer und Firmen zu schaffen.

„Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Unternehmen bedanken, die uns bei der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen sehr kompetent unterstützen“, sagte Anna-Maria Liebau abschließend.