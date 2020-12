Bilder wie dieses aus Windehausen vom neuen Radweg dürften auch um Nordhausen häufiger werden. Viele Ideen und Pläne für Verbindungen in die Ortsteile stecken schon in der Schublade.

So gut oder schlecht steht es um geplante Radwege von Nordhausen in die Ortsteile

Die Begehrlichkeiten sind riesig: Seit Jahren fordern Nordhausens Ortsteile wie Petersdorf, Hesserode oder Steinbrücken vehement Radwege aus der Kernstadt in ihre Dörfer. Vor allem seit Herreden durch ein gemeinsames Projekt von Rathaus und Landratsamt die begehrte Verbindung erhalten hat und 2019 erstmals für Radwege Geld im Haushalt eingestellt war, der Radwegausbau also vorangetrieben wurde, steigt die Hoffnung auf derlei Wege. Wie weit der Stand bei all den Projekten ist, hat die Stadtverwaltung jetzt in einem Fahrradbericht zusammengetragen. Wir geben den Überblick:

Radweg nach Hesserode entsteht 2021

„Die Verträge zur Durchführung mit dem Landratsamt als zuständigen Straßenbaulastträger sind unterzeichnet“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Zudem sind Fördermittel für den Bau in 2021 gesichert. Bislang größtes Problem der anvisierten Maßnahme sind Eigentumsfragen an der Trasse. Von 46 Grundstücken, so das Rathaus, liegen mittlerweile für 43 Bauerlaubnisse der Eigentümer vor. Zwei Eigentümergemeinschaften für drei weitere Grundstücke seien noch in der abschließenden Klärung. „Von einer Lösung bis zum Bau 2021 wird ausgegangen“, bilanziert der Radbericht zuversichtlich.

Planfeststellung zu Radweg nach Steinbrücken läuft

Übernehmen will den Radweg nach Steinbrücken das Landesamt für Bau und Verkehr im Zuge des Neubaus der B4 gen Sondershausen (Projekt Sundhäuser Berge). „Dabei werden die Anschlüsse an die neuen Straßen südlich der Autobahnbrücke bis zur Sondershäuser Straße in Sundhausen realisiert“, erläutert der Bericht. Hierbei soll ein straßenbegleitender Radweg entstehen. Damit könne Sundhausen mit einem sicheren Radweg von Sundhausen aus versorgt werden. Nach Rücksprache mit dem Landesamt im November wurden die Unterlagen zur Planfeststellung beim zuständigen Landesverwaltungsamt eingereicht. Das Ergebnis der Prüfung stehe aber noch aus. Im Januar werde sich das Rathaus beim Amt zum Prüfbericht und dem geplanten Bauablauf erkundigen.

Radweg nach Petersdorf soll 2022 gebaut werden

Auch den soll das Landesamt für Bau und Verkehr stemmen. Eine Vereinbarung dazu besteht mit der Stadt Nordhausen seit Januar 2020. Planungen sowie die Beantragung der Fördermittel sollen 2021 erfolgen, der Bau dann im Jahr 2022. „Die Anpassungen des neuen Radweges an die städtischen Straßen erfolgen mit dem Projekt „Neugestaltung Stadteingang“ aus dem Rahmenplan Nordhausen-Nord“, heißt es von den Statdentwicklern im Rathaus.

Wegebeziehungen nach Leimbach werden geprüft

Der Radweg nach Leimbach als straßenbegleitende Lösung soll laut Fahrradbericht im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Leimbach geschehen. Die Fördermittel aus dem Programm „kommunale Infrastruktur“ sind vom Straßenbaulastträger, dem Landkreis also, angemeldet. Die Kosten werden zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt, erörtert das Rathaus das Vorhaben. Der Plan sieht vor, Anfang 2021 mit der Planung der Wegebeziehungen loszulegen. Auch ein vorgezogener Bau der Verbindung sei geprüft worden. Allerdings seien die Eigentumsverhältnisse an 20 Prozent der Grundstücke unklar, so dass die Einordnung der Maßnahme in das Flurbereinigungsverfahren zur Umsetzung realistischer ist.

Weg zwischen Sundhausen und Bielen im Zuge der Sanierung der Betonstraße

Nach Hinweisen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs wurde die Brücke über die Zorge bereits mit einer geeigneten Radwegeführung versehen, erklärt die Stadtverwaltung. Die Anschlüsse nach Bielen lassen mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde im Ort ein Fahren auf der Straße zu. Beim Neubau der Betonstraße gen Süden werde eine gesonderte Radwegeführung nach Sundhausen geprüft, stellt das Rathaus in Aussicht. Wann dies realisiert werden könne, sei aber gegenwärtig noch unklar.

Radweg nach Sundhausen und Uthleben hängt an Industriegebiet-Ansiedlung

Mit der Verlegung der Strom- und Gas-Primärtrassen ins Industriegebiet Goldene Aue ist auch der Bau eines Radweges von Sundhausen um den Auesee herum und unter der vorhandenen Autobahnbrücke geplant, verrät das Rathaus weitere Ideen. Damit sei zwar eine längere, aber deutlich sicherere Verbindung nach Uthleben möglich. „Aussagen zur Realisierung sind zurzeit nicht möglich, da der Bau der Strecke erst nach Ansiedlung eines Investors im Industriegebiet Goldene Aue durch die TEN/EVN erfolgt“, heißt es weiter. Auch hierfür müsste das Landkreis wieder mit als Straßenbaulastträger auftreten. Verbindliche Aussagen zu dieser Strecke fehlen aber noch.

Gedankenspiele zu Wegelösungen nach Hörnigen, Hochstedt, Buchholz, Stempeda, Rodishain, Steigerthal

„Die Erreichbarkeit dieser städtischen Ortsteile mit gesonderten straßenbegleitenden Rad- und Gehwegen ist vorgesehen“, steckt sich die Stadtverwaltung große Ziele. Die zuständige Straßenbaulastträger im Landesamt und Landratsamt Nordhausen seien bereits über die Notwendigkeit dieser Verbindungen informiert. Die Führung der Wege werde bereits überlegt. Eine Zeitangabe hat das Rathaus dafür aber noch nicht formuliert.