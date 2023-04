So sehen Sieger aus: Verdient werden die Nachwuchsfußballer vom Schillergymnasium in Bleicherode Kreismeister

Bleicherode. Knapp aber nicht unverdient: Wie die Kicker aus Bleicherode sich gegen andere Schulen durchsetzten. Und auf welche Überraschung die Jungs in Leinefelde hoffen.

In einem spannenden Fußballturnier konnten sich die Jungs vom Bleicheröder Schillergymnasium in der Wettkampfklasse IV beim Kreisfinale Fußball gegen vier Schulen aus dem Landkreis durchsetzen. Das erste Spiel haben die Bleicheröder mit 6:0 souverän gegen die Regelschule Heringen gewonnen.

Danach war ein Spiel Pause. Diese wurde genutzt, um sich die anderen Gegner des Turniers genau anzuschauen. In der zweiten Begegnung erwarteten die Bleicheröder die Fußballer vom Humboldt-Gymnasium. In den ersten acht Minuten waren die Kalistädter spielbestimmend. Die logische Konsequenz war ein toll herausgespieltes Tor von Leonard Pein. In der verbleibenden Zeit wurde der Gegner immer stärker. Die Abwehr hielt jedoch dem Druck stand und so war die Freude über den unerwarteten, aber verdienten Sieg sehr groß.

Gegen das Herder-Gymnasium spielten die Bleicheröder immer wieder gute Chancen heraus. Leider gelang kein Tor und das Spiel endete mit einem Unentschieden. Zum Abschluss erwies sich die Käthe-Kollwitz-Schule als erwartet schwerer Gegner. Mit einem knappen 1:0 haben sich die Schillergymnasiasten für das Regionalfinale am 4. Mai in Leinefelde qualifiziert. Glückwunsch an die Jungs und vielleicht ist in der nächsten Runde auch eine kleine Überraschung möglich.