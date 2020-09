Seit neun Jahren ist Fischzucht-Mitarbeiterin Astrid Wehling immer im Herbst an der Obstpresse tätig.

Auleben. Auleber Fischzucht startet mit eigener Obstpresse in die Apfelsaison. Benno Koschorreck verrät, wie die Maschine funktioniert.

So werden aus 50 Kilo Äpfeln 30 Liter leckerer Most

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und nicht nur die Karpfen in den Teichen der Auleber Fischzucht wachsen. Auch die Äpfel an den Bäumen im Südharz reifen heran. Wer mag, beißt sofort herein, macht daraus leckeren Apfelkuchen oder genießt den Geschmack frisch gepresst.