Solarmodule geklaut – Mopedfahrer verletzt – Renitenter Ladendieb – Jugendliche demolieren Ampel

Nordhausen/Bleicherode. Diebe, ein Unfall und Vandalismus beschäftigten die Nordhäuser Polizei. Das sind die Meldungen:

Vom Gelände der Fachhochschule Nordhausen haben Unbekannte eine Mini-Photovoltaik-Anlage gestohlen. Laut Polizei waren die Solarmodule auf einer Holzhütte angebracht, in deren Innerem sich zudem ein Wechselrichter mit Kabeln und Anschlüssen befand. In der Zeit von Montag, 10 Uhr; und Dienstag, 9.30 Uhr, wurde demnach die Tür zu der Hütte aufgebrochen und Teile der Anlage im Inneren sowie auf dem Dach entwendet. Der Wert der Beute wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall ist in Bleicherode ist am Dienstag ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 21-Jährige mit ihrem VW in der Kirchstraße gegen 13.10 Uhr verkehrsbedingt angegehalten. Der dahinter fahrende 15-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto auf. Dabei verletzte sich der Jugendliche leicht am Bein. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 750 Euro.

Renitenter Ladendieb

Ein Ladendieb wurde am Dienstag gegen 13.50 Uhr im Edeka in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße in Nordhausen beobachtet, wie er Waren im Wert von 25 Euro in seinen Rucksack packte und den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Nach Polizeiangaben wurde der Mann von Mitarbeitern angesprochen. Der 31-Jährige schüttete daraufhin den Rucksack aus, wodurch die Waren auf den Boden fielen und zerbrachen. Anschließend verließ der Ladendieb den Einkaufsmarkt und bedrohte dabei noch die Mitarbeiter. Er konnte durch die eingesetzten Polizisten jedoch zweifelsfrei identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Fünf Jugendliche demolieren Straßenampel

Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der Nacht zum Mittwoch in Nordhausen eine Ampel an der Kreuzung zwischen Töpferstraße und Stolberger Straße demoliert. Laut Polizei hatte eine Zeuge gegen 22.50 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er zur Tür ging, um nachzusehen, sah er, dass die Abbiegeampel abgerissen worden war. Zudem habe er fünf unbekannte Jugendliche gesehen, die davonliefen. Die abgerissene Ampel wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen unbekannt aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.