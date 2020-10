Solarparks in Kraja und Obergebra geplant

Für die frühere Deponie auf dem Dachsberg in Bleicherode wünscht man sich in der Kalistadt seit Jahren eine Nachnutzung mit Fotovoltaik. Vergebens. Für andere Flächen in der Landgemeinde allerdings zeigt nun ein Berliner Unternehmen Interesse. In Obergebra und in Kraja sollen zwei Solarparks entstehen. Der Gemeinderat muss diesem Ansinnen noch zustimmen.

In der Hauptausschusssitzung am Donnerstagabend gab Bauamtsmitarbeiter Thomas Gülland erste Informationen. Ende Juni sei das Unternehmen ib vogt an die Gemeinde herangetreten mit der Bitte, den Weg mit entsprechenden Bebauungsplänen zu ebnen. In Kraja soll eine etwa fünf Hektar große Fläche auf dem Gelände der verwahrten Schachtanlage genutzt werden. In Obergebra geht es um eine rund zehn Hektar große Konversionsfläche zwischen der A 38 und der Bahntrasse Halle - Kassel, wobei die geforderten 100 Meter Mindestabstand zu beiden Verkehrslinien eingehalten würden.

Bei einer installierten Leistung von 6800 Megawattstunden könne in Kraja so viel Strom erzeugt werden, wie etwa 2000 Haushalte benötigen. In Obergebra wären es rein rechnerisch dank 11.000 Megawatt installierter Leistung gar 3000 Haushalte. Mit Blick auch auf den Wipperdorfer Windpark spricht Landgemeinde-Bürgermeister Frank Rostek (CDU) schon von Energieautarkie, zumindest was den Stromverbrauch in der Landgemeinde angeht. Das Unternehmen ib Vogt habe schon mehr als 100 Anlagen gebaut, sei 20 Jahre am Markt, wolle die Solarparks aus Eigenmitteln errichten und diese auch nach der Inbetriebnahme in eigenem Besitz behalten, also nicht nur als Projektentwickler auftreten. Die Kommune erhofft sich Gewerbesteuerzahlungen.

Thomas Gülland betont, dass beide begehrten Flächen Brachflächen sind. Als positiv stellt er zudem heraus, dass im Zuge des Bebauungsplans in Kraja auch die Buswendeschleife „gesichert“ würde. Bislang seien deren Eigentumsverhältnisse ungeklärt.

Die begehrte Fläche in Obergebra ist noch Teil des Landschaftsschutzgebiets Bleicheröder Berger, eine Voranfrage zur Entlassung ist bereits gestellt. Sowohl der Bauausschuss der Landgemeinde als auch die beiden Ortschaftsräte stehen den Plänen mehrheitlich positiv gegenüber.

Die Kosten für den Bebauungsplan, für die Erschließung und für die Ausgleichsmaßnahmen müsste das Unternehmen tragen. Sicherheit hierüber soll ein Vertrag mit der Landgemeinde geben.

Das Unternehmen ib vogt wollte am Freitag noch keine näheren Details, etwa zum geplanten Bauablauf und zur Art des Solarparks geben. Der zuständige Mitarbeiter verwies auf die nächste Gemeinderatssitzung, in der er selbst konkrete Informationen geben werde.

Gute Nachrichten gab es im Hauptausschuss schließlich für die Wolkramshäuser: Für das neue Feuerwehrgerätehaus am Sportplatz hat die Landgemeinde den Förderbescheid vom Land erhalten. 240.000 Euro fließen demnach für den Bau von drei Fahrzeug-Stellplätzen. „Jetzt müssen wir auf den Bescheid für den vierten Stellplatz warten“, so Rostek mit Blick auf den Landkreis als Antragsteller. Die Landgemeinde muss nun einen Planer beauftragen, bis Ende 2021 soll das Geld verbaut sein. „Wir geben Gas“, verspricht Rostek.