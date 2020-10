Solidarische Landwirtschaft: Start in Nordhausen ab Frühjahr 2021

Bodenschäden, Pestizideinsätze und Kampfpreise – die konventionelle Landwirtschaft hat laut den Mitinitiatoren des Vereins Urban Gardening Nordhausen große ökologische und soziale Schäden hinterlassen. Diesem Trend wollen Eva Meißner und Tessa Asche gemeinsam mit weiteren Interessierten nun etwas entgegensetzen: die solidarische Landwirtschaft.

„Die aus Japan und den USA stammende Idee ist einfach: Zunächst werden eine landwirtschaftliche Fläche und engagierte Gärtner gesucht. In Nordhausen gibt es dafür bereits zwei Freiwillige. Die notwendige Anbaufläche ist aber noch nicht gefunden,“ erklärt Tessa Asche, die bereits in einem Betrieb der solidarischen Landwirtschaft bei Kassel erste eigene Erfahrungen sammeln konnte. Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen seien, wolle der Verein im Januar nächsten Jahres eine erste Bieterrunde starten und so den Startschuss für das neue Projekt geben.

Die Mitglieder sollen dann selbst solidarisch entscheiden, mit welchem Anteil sich jeder Einzelne am Projekt beteiligen will. „Dabei ist besonders, dass nicht die Produkte, sondern die Unterhaltungskosten des Betriebs bezahlt werden. Auf diesem Weg nehmen wir dem Gemüse seinen Preis und geben ihm seinen Wert zurück“, erläutert Eva Meißner, die für die Gründung des neuen Vereins zuständig ist. Die zukünftigen Erträge aus dem landwirtschaftlichen Arbeiten sollen dabei wöchentlich in einem noch zu findenden Abholraum in Nordhausen gebracht werden, um so den Mitgliedern einen leichten Zugang zu den Produkten zu ermöglichen.

Das Konzept steht also. Allerdings sind bei der Umsetzung noch einige Schritte zu gehen. Aktuell warten die Initiatoren noch auf die Prüfung der Vereinssatzung durch das Finanzamt, um daraufhin mit Hilfe von Förderanträgen auf Landes- und Bundesebene Unterstützung zu erhalten. Auch mit anderen solidarischen Landwirten in ganz Deutschland wolle der Verein sich dann stärker vernetzen.

Interessenten können sich per Mail an solawi-99734@riseup.net wenden oder sich über die Internetseite www.urbangardeningnordhausen.blackblogs.org informieren.