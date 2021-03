Sollstedt verkauft einstiges Soziales Zentrum

Sollstedt. Die Gemeinde hat einen beschlossenen Haushalt. Investitionen sind unter anderem in den Kindergarten geplant.

Die Gemeinde ist fast am Ziel. Einen notariellen Kaufvertragsentwurf gibt es schon: Sollstedt verkauft das ehemalige „Soziale Zentrum“ in der Halle-Kasseler-Straße 54. Eine Bauvoranfrage des potenziellen Käufers liegt der Gemeinde ebenfalls vor. Das Gebäude soll saniert und umgebaut werden sowie einen Anbau für 24 Einzelapartments erhalten. Aufgrund der Altersstruktur von Sollstedt ist die Nachfrage nach seniorengerechten oder barrierearmen Wohnungen weiterhin sehr groß, so dass dieses Vorhaben im Sinne der Bürger umgesetzt werden kann.