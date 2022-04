Sollstedt wählt ehrenamtlichen Chef

In der Gemeinde Sollstedt wird am 3. Juli ein neuer Bürgermeister gewählt. Dieser wird nicht mehr hauptamtlich tätig sein.

Sollstedt. Der Gemeinderat akzeptiert die Entscheidung des Landesverwaltungsamtes. Das wirkt sich auf die Verwaltung aus.

Eineinhalb Stunden haben die Sollstedter Gemeinderäte im Rahmen einer Sondersitzung diskutiert. Lediglich einen Tagesordnungspunkt galt es zu besprechen. Das Gremium sollte darüber befinden, ob die Entscheidung des Thüringer Landesverwaltungsamtes (TLVwA) akzeptiert wird oder nicht. Im September letzten Jahres hatte die Gemeinde einen Ausnahmeantrag bei der Behörde eingereicht. Dieser sollte es ermöglichen, dass in Sollstedt am 3. Juli ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt wird. Das TLVwA erteilte dem Anliegen jedoch eine Abfuhr. Die Kommune zog daraufhin eine Klage in Betracht. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hatte der Gemeinderat.

Die Entscheidung fiel aus Sicht des amtierenden Bürgermeisters Claus Adam (parteilos) äußerst knapp aus. „Fünf Mitglieder stimmten dafür, fünf dagegen. Es gab zwei Enthaltungen. Damit wurde die Beschlussfassung zur Klage abgelehnt“, erläutert er im Gespräch mit unserer Zeitung. Damit wird in Sollstedt im Juli ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Eine Klage hätte auch kaum Aussichten auf Erfolg gehabt, ist sich Gemeinderätin Dagmar Becker (SPD) sicher. Sie gehörte zu denjenigen, die dafür waren, die Entscheidung des TLVwA auch zu akzeptieren. Ihrer Einschätzung nach waren die Argumente der Behörde für die Ablehnung nachvollziehbar und berechtigt. „Wir liegen mit den Einwohnern unter den erforderlichen 3000. Somit können wir nun mal laut Thüringer Kommunalordnung keinen hauptamtlichen Bürgermeister wählen“, meint sie.

Ausnahmen lässt das Gesetz laut TLVwA zwar zu, aber nur „wenn ein begründeter Einzelfall vorliegt.“ Die Gemeinde Sollstedt konnte aus Sicht der Behörde jedoch keine solchen konkreten Besonderheiten benennen. „Nur dass wir Sollstedt heißen und wir eine eigene Wohnungsbaugesellschaft haben, reicht da nicht aus“, so die Gemeinderätin. Sie ist der Meinung, dass die Kommune nun lieber nach vorne schauen sollte. „Wir müssen die Verwaltung gut umstrukturieren. Und wer weiß, vielleicht kommen wir ja mit der Einwohnerzahl wieder über die 3000. Dann können wir ja in sechs Jahren wieder einen neuen Antrag stellen und einen hauptamtlichen Bürgermeister wählen“, sagt Dagmar Becker.

Amtsinhaber Claus Adam findet es dennoch schade, dass sein Nachfolger ein Ehrenamtler wird. Er sieht in erster Linie die Arbeit, die damit auf die Verwaltung zukommt. „Wir müssen nun einen Amtsleiter bestimmen“, gewährt er einen kleinen Einblick. Das wird sich nicht vermeiden lassen, wie auf Nachfrage beim TLVwA zu erfahren ist.

Tätigkeit eines Ehrenamtlersist zeitlich begrenzt

„Die Einsatzfähigkeit eines ehrenamtlichen Bürgermeisters ist im Vergleich zu einem hauptamtlichen Bürgermeister aufgrund der Natur des Ehrenamtes zeitlich eingeschränkt“, teilt Behördensprecherin Tanja Neubauer mit. Dies werde eine Änderung der bisherigen Verwaltungsorganisation zur Folge haben. „Ein ehrenamtlicher Bürgermeister wird anders planen und andere Schwerpunkte setzen sowie stärker die Entlastungsmöglichkeiten durch die Gemeindeverwaltung nutzen müssen“, sagt sie. Daher müsse Sollstedt zeitnah einen hauptamtlichen Beamten mit der Befähigung zum gehobenen Verwaltungsdienst einstellen.