Sollstedter Gemeinderat tagt

Die künftigen Friedhofsgebühren sind Thema der nächsten Gemeinderatssitzung in Sollstedt am Dienstag, 22. September. Diese beginnt um 19 Uhr im Ratszimmer, Am Markt 2. Neu geregelt werden sollen auch die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute. Bürgermeister Claus Adam (parteilos) gedenkt den Haushaltsentwurf für nächstes Jahr einzubringen, das Papier wird in erster Lesung behandelt. Nicht zuletzt geht es um den Finanzplan für den Sollstedter Kindergarten sowie um den geplanten Beitritt der Gemeinde zu einem kommunalen IT-Dienstleister.