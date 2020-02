Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sollstedts Karneval-Show geht weiter

„The show must go on“ – dieser Song der Band Queen hatte am Samstag eine spezielle Bedeutung für die Sollstedter Carnevals-Gesellschaft (SCG). Denn Freud und Leid lagen eng beisammen. Für die Karnevalisten hieß es, den Spagat zwischen Trauer und Humor zu meistern. Und so begann die Festsitzung einmal nicht mit Witzen, sondern mit Schweigen: Mit einer Gedenkminute gedachten SCG und Publikum einem Urgestein, der die Bühne des Lebens im Januar für immer verlassen musste: Wilfried Elke. Bis 2013 war der leidenschaftliche Karnevalist Zeremonienmeister und war auch danach aus dem Verein nicht wegzudenken. Die SCG verliert mit ihm einen besonderen Menschen.

Nach dem Moment des Innehaltens startete das Programm mit der Proklamation des Prinzenpaares der 52. Saison. Nancy und Jörg Pfützenreuter sind die neuen Herrscher. Der Vorname Jörg scheint im Sollstedter Karneval beliebt zu sein, ist der diesjährige Prinz schon der Fünfte, der diesen Namen trägt. Dagegen hat der Name seiner Frau ein Alleinstellungsmerkmal, die langjährige Karnevalistin ist Prinzessin Nancy I. Bürgermeister beweist karnevalistisches Talent Es gibt viele Karnevalsvereine im Landkreis, aber wohl kaum einer vereint so viele aktuelle Kommunalpolitiker unter seinem Dach. Diskutierten sie vor ein paar Tagen noch im Gemeinderat über Haushalt oder Gemeindeentwicklung, so tummelten sie sich nun im Elferrat, der mit Michael Dommrich und Steffen Eckhardt gleich zwei Räte als Mitglieder hat, oder in den Tanzgruppen. Karnevalistisches Talent bewies mit einer humorvollen Einlage übrigens auch Bürgermeister Claus Adam (UWS), der traditionell Gast der ersten Sitzung ist. Selbst für langgediente Bärenfänger bietet das vielseitige Programm noch Überraschungen. „Da muss ich über 60 Jahre alt werden, um die Beiden tanzen zu sehen. Nächstes Jahr machen sie dann im Männerballett mit“, kommentierte Michael Dommrich den Auftritt des kongenialen Duos Detlef Keilholz und Peter Winsel. Als Voxxclub-Doubles in abgespeckter Form, was sich allerdings nur auf die Personenzahl bezieht, brachten sie den Saal zum Beben und den Ex-Präsidenten zum Staunen.