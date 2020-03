Sollstedts Schule winkt Sanierung

Dem Landkreis steht eine weitere umfangreiche Schulsanierung ins Haus. Darüber informierte Landrat Matthias Jendricke (SPD) diese Woche den Kreisausschuss.

Demnach ist die angedachte Innensanierung der Grundschule in Sollstedt im Schulbauprogramm berücksichtigt worden. Nach dem Neubau des Humboldt-Gymnasiums und den umfassenden Arbeiten am Bleicheröder Schiller-Gymnasium könne man damit das nächste Projekt an den Start bringen, freute sich Jendricke über zugesagte Fördergelder in Höhe von 2,6 Millionen Euro.

In Summe will das Landratsamt mehr als drei Millionen Euro in den Schulbau stecken, dessen Fassade bereits ertüchtigt ist. Innen sei aber noch viel zu tun, so der Landrat. Die Kinder sollen derweil die Schule in Niedergebra besuchen, hieß es weiter.