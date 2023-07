Auf in die Sommerferien: Ein Überblick über die Angebote im Südharz

Nordhausen. Kinder und Jugendliche haben in den kommenden sechs Wochen die Qual der Wahl: Im Landkreis Nordhausen gibt es Dutzende Freizeitangebote: Kreativ werden, forschen, baden, einfach Spaß haben. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Sechs Wochen frei, mitten im Sommer: Die Schüler haben es sich verdient. Für viele geht es auf Reisen. Muss es aber nicht: Denn auch im Südharz ist viel los. Neben privaten kommerziellen Angeboten im Happylino oder der Lasertag-Arena stehen weitere Angebote. Hier eine Auswahl:

Sommerpartys: Wasserspiele, Street-Food und mehr

Eine Sommeranfangsparty* steigt am 10. Juli ab 12 Uhr auf dem Sportplatz in Nordhausen-Ost. Bei gutem Wetter mit Wasserspielen und Grillen.

Marokko steht im Mittelpunkt einer Street-Food-Party am 3. August von 14 bis 19 Uhr im Jugendclub in Nordhausen-Ost*. Spanien folgt am 10. August.

Das Ferienende wird am 18. August mit einer großen Party* von 12 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz in Nordhausen-Ost zelebriert.

Kreatives und Kulinarisches

Im Nordhäuser Regenbogenhaus* werden am 13. Juli, 10 bis 16 Uhr, Blumentöpfegestaltet und bepflanzt, am 11. August sind Traumfänger dran. Kleidungsstücke werden am 8. August designt, Smoothies am 7. August selbst zubereitet.

Im Schloss Heringen werden am 1. August ab 10 Uhr Brot & Butter selbst hergestellt und natürlich gemeinsam verkostet. Am 3. und 4. August wird dort jeweils 10 bis 13 Uhr ein jungsteinzeitliches Langhausmodellgebaut. Anmeldungen für beides bitte bis einen Tag vorher unter Telefon: 036333/73 88 8 oder per Mail: museum@stadt-heringen.de.

Die Ferien können beginnen: Laurin nutzte am Freitag das perfekte Sommerwetter, um im Niedersachswerfer Freibad Salto um Salto zu zelebrieren. Foto: Marco Kneise

Wasserspaß bei Sonne oder Regen

Für Abkühlung sorgen die Freibäderin Uthleben, Ellrich, Neustadt, Ilfeld, Niedersachswerfen, Nohra, Salza und Bleicherode, ebenso der Kiessee in Bielen. Sollte es mal regnen: Ab 17. Juli – nach der Revision – hat das Nordhäuser Badehaus wieder 11 bis 20 Uhr geöffnet. 15 bis 17 Uhr sind dort verschiedene Aktionen: Wasserlaufball (montags), Tauchsammelparkour (dienstags), Rutschenmarathon (mittwochs), Wasservolleyball (donnerstags) und Badehaus-Triathlon (freitags).

Eine Wasserschlachtgibt’s am 17. Juli, 10 bis 16 Uhr, im Kinder- und Jugendtreff KatzMaus*, ebenso am 27. Juli und 17. August.

Spannendes bei Feuerwehren

Fünft- und Sechstklässler können am 7. August die neue Feuerwache in Nordhausen besuchen. Treffpunkt ist 9.45 Uhr am Lidl, Hallesche Straße. Kosten: 5 Euro pro Person. Anmeldung zwei Tage vorher unter: www.ksb-nordhausen.de.

Rund um das Thema Feuer zeigt eine Mitarbeiterin des Schülerforschungszentrums am 19. Juli bei der Sollstedter Feuerwehr spannende Experimente. Beginn ist 15 Uhr.

Fahrende Roboter, deren Programmierung und Steuerung, stehen im Mittelpunkt am 20. Juli ab 13 Uhr im Regenbogenhaus*.

„Tankstelle“ für Leseratten

Nach Venedig, ins Klimaprotestcamp oder auf ein Schloss entführt die Nordhäuser Stadtbibliothek Acht- bis Zwölfjährige bei ihrer Aktion „Ich bin eine Leseratte“. Am 12. Juli ist 14 bis 16 Uhr Leseratten-Tag: Hier lernt man die diesjährigen Leseratten-Bücher kennen, auch sind Bücherquiz, Bastelaktionen und Spiele geplant. Wer mag, kann bis 9. September bis zu sechs der ausgewählten Bücher lesen und danach in einem Leserattenheft Fragen beantworten. Danach steigt ein Abschlussfest – mit Preisverleihung.

„Lieblingshelden am Start“ heißt es am 23. August von 14 bis 16 Uhr in der Nordhäuser Stadtbibliothek. Wer mag, kann sich eine coole Maske basteln. Eine Fotobox steht bereit, außerdem sind Ninja-Training und Pokémon-Fangen angesagt.

Ferienwochen im Team: Mode, Theater und Insekten-Forschung

Mode aus Papier wird vom 10. bis 14. Juli an der Jugendkunstschule kreiert und schließlich auf einem Laufsteg präsentiert.

Eine theatrale Performance ist ebendort das Ziel der Aktionswoche „Spiel Deinen Song“ vom 17. bis 21. Juli. Wenn Text und Musik des Lieblingssongs „auseinandergepflückt“ sind, werden Masken und Requisiten selbst gemacht. Reliefbilder und Skulpturen aus selbst geschöpftem Papier und selbst hergestellter Eitemperafarbe entstehen an der Jugendkunstschule in einer Aktionswoche vom 24. bis 28. Juli.

Was an Insekten so richtig wichtig und spannend ist, lässt sich in einer Outdoor-Forscher-Woche in Neustadt vom 14. bis 18. August herausfinden.

Anmeldungen für diese vier Aktionswochen sind möglich unter Telefon: 03631/47 93 985 oder E-Mail: info@jks-ndh.de. Inklusive Material liegt der Preis bei den ersten drei Wochen bei je 70 Euro pro Person, die vierte kostet 50 Euro.

Das Nordhäuser Familienzentrumin der Alexander-Puschkin-Straße 28 bietet für Kinder im Grundschulalter vom 24. bis 28. Juli eine Ferienfreizeit an. Die Gebühr beträgt pro Kind inklusive Mittagessen und Materialien 40 Euro. Anmeldungen bis 17. Juli unter Telefon: 03631/462650 oder per E-Mail: familienzentrum-ndh@jugendsozialwerk.de.

Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können beim Handwerkercampdes Kinder-Kirchen-Ladens in Eggerode dabei sein. Vom 29. Juli bis 6. August wird gemeinsam gezeltet. Thematisch geht es um die Pädagogin Maria Montessori. Ihre Lebensgeschichte wird in einem Theaterstück lebendig. Die Nachmittage sind für Handwerke reserviert, die einen Bezug zu ihrem Lebensweg haben. Die Teilnahme kostet 220 Euro pro Kind, Anmeldungen in der Blasiigemeinde.

Wer das Seepferdchen hat und 9 bis 13 Jahre alt ist, kann bei der Jugendclubhaus-Ferienwoche mitmachen. Vom 31. Juli bis 4. August ist täglich ab 8 Uhr Programm: Es geht in verschiedene Freibäder, in den Worbiser Bärenpark, in den Kletterpark oder den „Kanguroom“ von Bad Harzburg und auf die Wartburg. Kosten: 60 Euro. Anmeldungen unter Telefon: 03631/98 50 04 oder E-Mail: m.kuehlewind@kreisjugendring-nordhausen.de.

Tagesausflüge zum Possen, in den ega-Park und den Tierpark

Fünft- und Sechstklässler lädt der Kreissportbund zu mehreren Fahrten ein, für die man sich jeweils an der Gerhart-Hauptmann-Straße 2 trifft. Am 10. Juli ist der Possendas Ziel, Start ist 9 Uhr. Die bunte Pflanzenwelt im ega-Park in Erfurt wird am 24. Juli besucht. 8 Uhr geht’s los. Wer in den Tierpark Gothaam 7. August fahren will, sollte 9 Uhr da sein. Anmeldungen sollten bis zwei Tage vorher erfolgen: www.ksb-nordhausen.de. Preis pro Fahrt und Person: zehn Euro.

Zum Gipsunternehmen Saint Gobain in Walkenriedführt ein kostenloser Ausflug des Kinder- und Jugendtreffs KatzMaus* am 19. Juli. Wer mitfahren will, muss sich anmelden und 8.30 Uhr am Regenbogenhaus sein.

Naturentdecker gehen auf Tour

Mit Fernglas und Becherlupe den Gipskarst erkunden: Möglich macht das der Landschaftspflegeverband bei einer Familienwanderungam 19. Juli. Die Teilnehmer – mindestens acht Jahre alt – müssen lediglich Verpflegung mitbringen. Start der 5,5 Kilometer langen Rundtour um den Himmelsberg ist um 10 Uhr am Woffleber Bahnhof.

Zur Schnitzeljagdbittet der Kreissportbund alle Fünft- und Sechstklässler am 15. August. Gestartet wird 9.30 Uhr an der Gerhart-Hauptmann-Straße 2, zurück sind alle gegen 14 Uhr.

Eine Radtour hat der Kreissportbund für den 9. August geplant, Start ist 9 Uhr in der Alten Leipziger Straße hinter dem Jeep-Autohaus.

Anmeldungen für Schnitzeljagd und Fahrradtour sollten bis zwei Tage vorher erfolgen unter: www.ksb-nordhausen.de. Für beides liegt der Unkostenbeitrag bei fünf Euro pro Person.

Fledermäusebei der Jagd beobachten und ihren Lauten folgen: Am 21. Juli ist das in Sophienhof möglich, am 28. Juli in Rothesütte. Die geführten Familienwanderungen beginnen jeweils 21 Uhr am Wanderparkplatz und dauern etwa zweieinhalb Stunden. Anmeldung unter Telefon: 0361/573932002.

Eine Wasserforscher-Tour am Hardt-Bach entlang bietet Anja Apel vom Naturpark am 4. August für Familien an. Beginn ist 15 Uhr am Haus des Gastes in Neustadt.

Schnuppertage für Sportbegeisterte

Der Kreissportbund bietet Fünft- und Sechstklässlern mehrere Schnuppertagegemeinsam mit Vereinen an. Los geht es am 13. Juli, 9.45 Uhr, mit Fechtenin der Werthersporthalle, Bruno-Kunze-Straße 20. Zum Reitengeht’s am 18. Juli nach Immenrode. Wer teilnehmen will, sollte 9.15 Uhr an der Gerhart-Hauptmann-Straße 2 sein. Schwimmenim Badehaus steht am 20. Juli ab 9.30 Uhr auf dem Programm. Wer sich im Bogenschießenausprobieren will, kann das am 26. Juli ab 9 Uhr tun, und zwar beim Schützenverein Urbach in der Alten Leipziger Straße hinter dem Jeep-Autohaus. Dort ist auch Treffpunkt. Tischtennis wird am 1. August ab 9.45 Uhr in der Werthersporthalle gespielt. Ende dieser Kreissportbund-Aktionen ist jeweils 14 Uhr. Anmeldungen sollten bis zwei Tage vorher erfolgen unter: www.ksb-nordhausen.de.

Veranstaltungen für junge Tüftler

Wer schon immer richtiger Wissenschaftler sein wollte, ist am 26. Juli richtig in der Nordhäuser Stadtbibliothek. Hier können alle von 14 bis 16 Uhr verschiedene Experimente entdecken sowie Kreide oder Slime– zu deutsch: Schleim – kreieren.

Eine Mitarbeiterin des Nordhäuser Schülerforschungszentrums kommt am 9. August von 14 bis 16 Uhr in die Stadtbibliothek, um Harry-Potter-Experimente zu machen – passend zum Harry-Potter-Tag voller Spaß und Spiel.

Am 17. Juli, 13 bis 19 Uhr, wird der Saal des Jugendclubs in Nordhausen-Ost* zum mobilen Escape-Room. Seid ihr schlau genug, um das Rätsel lösen zu können? Es braucht eine Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.

Rallye und Speed-Führung im Museum

Auch für junge Leute gibt’s jeden Donnerstag, 13 Uhr, eine Speed-Führung durch die Flohburg. In nur 30 Minuten entdecken die Teilnehmer die Schätze des stadthistorischen Museums.

Auf Schloss-Rallye lässt sich außer montags täglich in Heringen gehen.

*Anmeldungen sollten über den Kreisjugendring erfolgen.

Weitere Angebote im digitalen Ferienkalender FIN unter: www.fin-ndh.de