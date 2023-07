Sommerfest zum 5. Geburtstag vom Café Mittendrin in Salza

Nordhausen. Am Zuckerweg in Salza wurde am Mittwoch Geburtstag gefeiert: Das Café Mittendrin gibt es seit fünf Jahren.

Das Café Mittendrin am Zuckerweg in Salza feierte am Mittwoch seinen fünften Geburtstag mit einem Sommerfest. Bäckerin Karin Rabe, Konditorin Katrin Kaufhold und Service-Mitarbeiterin Ramona Manegold (von links) bieten von Montag bis Freitag ein erster Linie für die Salzaer Senioren, aber auch andere Gäste Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Eis an. „Das Angebot wird sehr gut angenommen, was auch an vielen privaten Feiern abzulesen ist“, sagte Café-Leiterin Kaufhold.