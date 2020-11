Dinge für Hausrat und Garten bot der Groschen-Markt in Niedersalza an. Doch am 12. Dezember schließt dieser Markt.

Nordhausen. Duderstädter strebt Eröffnung im März nächsten Jahres an. Mit dem Geschäft im Bleicheröder Markt ist er sehr zufrieden.

Sonderpreis-Baumarkt folgt auf Groschen-Markt in Niedersalza

Die Tage des Groschen-Markts in Niedersalza sind nach vier Jahren gezählt. „Unsere Filiale schließt am 12.12.2020“ stellt ein Zettel am Eingang unmissverständlich klar.