Sonderverkauf im Nordhäuser Werkstattladen

Nordhausen. Weihnachtliches wird im Werkstattladen der Nordthüringer Lebenshilfe an zwei Samstagen im Dezember angeboten.

Im Werkstattladen der Nordthüringer Werkstätten, Hinter der Steinmühle 6, warten viele kreative Advents- und Weihnachtsangebote als Geschenkideen für die kommende Zeit der Erwartungen und Freude. Hier bietet Annekathrin Schmied im Werkstattladen schöne Weihnachtshäuschen aus Keramik an. Es wird ein Sonderverkauf angeboten, und zwar am Samstag, 3. Dezember, sowie am Samstag, 17. Dezember, jeweils von 10 bis 14 Uhr.