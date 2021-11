Sonderverkauf von Keramikfiguren in Nordhäuser Kreativwerkstatt

Nordhausen. Der Laden der Nordthüringer Werkstätten hat neue zusätzliche Öffnungszeiten für die Weihnachtssaison.

Die Nordthüringer Werkstätten veranstalten einen Sonderverkauf für die Weihnachtssaison. In ihrem Werkstattladen können handgefertigte Kerzen und Keramikfiguren erworben werden. Am 20. November, 4. Dezember und 18. Dezember 2021 wird die Hauptwerkstatt in der Straße Hinter der Steinmühle 6 in Nordhausen zusätzlich geöffnet.

Interessierte können den dortigen Kreativladen von jeweils 10 bis 15 Uhr besuchen.