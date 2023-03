Sonderzug zum Nordhäuser Bahnhofsfest

Nordhausen. 650 Gäste erwartet der Veranstalter aus der Hansestadt Hamburg. Wann er in Nordhausen einfahren soll.

Veranstalter Sven-Bolko Heck blickt weiter mit Vorfreude auf das Bahnhofsfest vom 5. bis 7. Mai in der Rolandstadt. Auf den Weg gebracht hat Heck nun auch den ersten Sonderzug aus der Hansestadt Hamburg nach Nordhausen. „Läuft alles glatt fahren 650 Gäste aus dem Norden nach Nordhausen zum Bahnhofsfest“, erklärt Sven-Bolko Heck. Geplante Ankunft in Nordhausen soll am 6. Mai gegen 11.50 Uhr sein. „Nun können sich die Tourismusprofis was einfallen lassen. Zu sehen gibt es ja reichlich in der Stadt.“