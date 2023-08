Sonne-Mond-Sterne-Festival: So gelingt die Anreise aus dem Südharz am besten

Nordhausen. Wen es an diesem Wochenende an die Bleilochtalsperre zieht, der hat die Wahl: Setzt er sich ins Auto oder nutzt er den Zug. Letzteres ist gerade für Inhaber des 49-Euro-Tickets interessant.

Wer vom Südharz aus zum Sonne-Mond-Sterne-Festival nach Saalburg an der Bleiloch-Talsperre fahren will, kann dies am schnellsten mit dem Auto tun. Etwa zwei Stunden Fahrzeit sind einzuplanen. Allerdings sollte in jedem Fall die Autobahn-Anschlussstelle Saalburg genutzt werden, um den kürzesten Weg zu nehmen. Von der Abfahrt in Dittersdorf ist abzuraten, weil es in Schleiz eine innerstädtische Großbaustelle gibt und entlang der Strecke über Oschitz an einer Engstelle zwecks einspuriger Verkehrsführung eine Ampel steht.

Wer einmal das 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr hat, kann dieses auch für die Anreise von Nordhausen aus nutzen. Allerdings muss er Geduld mitbringen. Denn die Anreise mit Zug und Bus dauert rund fünf Stunden oder mehr und geht mit mindestens drei Umstiegen einher.

Das 25. Sonne-Mond-Sterne-Festival findet vom 11. bis 13. August statt. Es gilt als Mekka der elektronischen Tanzmusik. Erwartet werden knapp 150 Künstler. Das Festival ist ausverkauft, rund 40.000 Besucher reisen an.

Ein Routenplaner zum Festival ist im Internet zu finden:https://www.festivalticker.de/festivals/sonne_mond_sterne/anfahrt/