Sorgen um Nordhäuser Berufsschulzentrum

Mathias Wiegleb beklagte schon vorigen Sommer den baulichen Zustand des Schulteils in der Straße der Genossenschaften. Eine Komplettsanierung ist aber weiter nicht in Sicht.

Thüringens Berufsschulnetz steht vor einer neuerlichen Novelle. Schwerpunktschulen sollen gebildet werden. So will es das Land, um dem Lehrermangel zu begegnen. In Nordhausen lässt dies aufhorchen. „Die flächendeckende Berufsschulausbildung steht auf dem Spiel“, sagt Landrats-Vize Stefan Nüßle (CDU). Er sieht einen „Konzentrationsprozess entlang der A 4“ auf Thüringen zukommen, zumal dort die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer ihre großen Ausbildungszentren haben.