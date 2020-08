Späte Führung zu Nachtfaltern

Nordhausen. Erfahrene Entomologen führen Interessierte am 24. August in ihr Spezialgebiet der Nachtfalter ein.

In die interessante Welt der Nachtfalter eintauchen können Interessierte am 24. August bei einer besonderen Führung des Landschaftspflegeverbands Südharz/Kyffhäuser: Erfahrene Entomologen haben Leinwand und Laterne dabei, um die kleinen geflügelten Insekten anzulocken und so beobachten und bestimmen zu können. Interessierte müssen sich auf eine lange Nacht einstellen: von etwa 22 bis 1 Uhr. Die genaue Startzeit und der Treffpunkt werden noch bekannt gegeben. Anmeldung unter Telefon: 03631/4 96 69 78 oder via E-Mail: hotspot-suedharz@lpv-shkyf.de.