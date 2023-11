Zur vorigen Ausbildungsmesse in Bleicherode zeigten die damaligen Azubis Vanessa Zeaiter und Angelina Reuter am Stand des Friseursalons Annett Vollborth ihr Können.

Spannende Einblicke in den Ausbildungsalltag: Berufsmesse geht im Kreis Nordhausen wieder an den Start

Bleicherode. Nach der Corona-Pandemie will ein Bleicheröder Verein die erfolgreiche Ausbildungsmesse fortsetzen. Unternehmen aus dem Kreis Nordhausen sollten nicht zu lange warten, wenn sie teilnehmen möchten.

Auch wenn noch einige Monate vergehen werden, bis die Bleicheröder Ausbildungsmesse (BAM) wieder an den Start geht, so laufen doch schon jetzt die Vorbereitungen dazu. Denn der Verein für Regionalentwicklung Bleicherode, der mit Unterstützung des Heimat- und Kulturvereins Bleicheröder Berge-Hainleite die Messe durchführt, sucht bereits Teilnehmer für die Messe.

In den Jahren 2018 und 2019 waren die Ausbildungsmessen im Kulturhaus Bleicherode bereits sehr erfolgreich. Deshalb war ursprünglich die Fortsetzung der Messe für September 2020 geplant, musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie für die kommenden Jahre abgesagt werden. Umso erfreulicher ist, dass die BAM nun im kommenden Jahr wieder im Kulturhaus durchgeführt wird.

Lehrlinge laden ein zu Mitmachaktion

Das aktive Erleben soll bei der Präsentation der Ausbildungsplätze im Vordergrund stehen: Auszubildende und Ausbilder gewähren potenziellen Bewerbern spannende Einblicke in ihren Ausbildungsalltag. So werden zum Beispiel Mitmachaktionen angeboten, damit alle Besucher direkt an Ort und Stelle selbst zu Aktiven werden können. Der Verein für Regionalentwicklung möchten mit dieser Plattform der Ausbildungsmesse den regionalen Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich in einem offenen Rahmen zu präsentieren und ihr Unternehmen als potenziellen Ausbildungsbetrieb zu bewerben. Ein Ziel ist dabei, die BAM am Standort Bleicherode zu etablieren und als festen Bestandteil der jährlichen Veranstaltungen im Rahmen der Fachkräftesicherung der Region zu platzieren.

Termin steht bereits fest: 12. September 2024

Künftige Abgänger von Regelschulen, beruflichen Gymnasien und Gymnasien im Landkreis Nordhausen, ihre Familien, Nachbarn und Bekannte sind bereits jetzt für den 12. September 2024 eingeladen, im Kulturhaus Bleicherode in der Bahnhofstraße 56 vorbeizuschauen und mehr über das Ausbildungsangebot der Region Bleicherode und Nordthüringen zu erfahren.

Weitere Informationen zur BAM gibt es beim Verein für Regionalentwicklung Bleicherode. Wer als Unternehmen, Verein oder Behörde sich auf der Ausbildungsmesse präsentieren möchte, sollte schon jetzt Kontakt aufnehmen, da der Platz im Kulturhaus beschränkt ist.

Kontakt: Verein für Regionalentwicklung, E-Mail an katja.westermann@ubkw-online.de, Telefon 0160 / 96 600 153