Spannende Mitmachaktionen im Nordhäuser Tabakspeicher

Spannende Mitmachaktionen sollen in den nächsten Wochen viele Besucher in den Tabakspeicher locken. Zudem gibt es hier kindgerechte Führungen durch die Dauerausstellung mit den wertvollen Kulturobjekten wie ein Kugelkaffeeröster, eine Waschküche, ein Kaufladen oder Tapeten-Druckmodels.

Unter dem Motto „Vergangenheit hat Zukunft!“ zeigen Mitarbeiter allen Interessierten historische Handwerksberufe. Dass viele überlieferte Handwerkstechniken auch heute noch angewandt werden, ist bei einem anschließenden Stadtrundgang zu erleben, bei dem beispielsweise einem modernen Schuhmachermeister über die Schulter geschaut wird. Die Führungen beginnen jeweils 11 und 14 Uhr.

„Schnupperfechten für Kinder“ ist ein weiteres museumspädagogisches Angebot des Tabakspeichers. Wer mitmachen will, sollte sich dafür bis 19. Oktober anmelden. „In Motu“, die Nordhäuser Schule für historisches Fechten, lädt zu einem Fechttraining für Mädchen und Jungen ab neun Jahren ein. Die Schwerter klingen am Donnerstag, 22. Oktober, und am Freitag, 23. Oktober, jeweils ab 11 Uhr. Wer mag, kann sich beim Training sogar fotografieren lassen, für eine Erinnerung daheim.

„Abenteuer Museum“ ist eine Reise durch die Zeit überschrieben, die 11 und 14 Uhr beginnt. „Staunend stehen wir vor einem beeindruckenden Stoßzahn und Knochen von längst ausgestorbenen Tieren und bewundern die handwerkliche Kunstfertigkeit unserer Vorfahren. Wir erleben, wie unsere Urgroßeltern Wäsche gewaschen, Brot gebacken und eingekauft haben“, erläutert Tabakspeicher-Chef Jürgen Rennebach.

Anmeldungen sind nötig und telefonisch möglich unter 03631 / 98 27 37 oder via E-Mail: tabakspeicher@nordhausen.de. Die Gruppen dürfen aus maximal sieben Kindern bestehen. Jeweils drei Euro sind mitzubringen.

Wie auch das Kunsthaus Meyenburg und die Flohburg hat der Tabakspeicher Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonntag 10 bis 17 Uhr geöffnet. Schulklassen oder Hortgruppen können auch vormittags auf Anmeldung die Museen besuchen.