Im Landkreis Nordhausen gibt es derzeit keine Überlegungen, Geschäftsstellen der Kreissparkasse zu schließen. Das sagte Sparkassen-Vorstand Thomas Seeber unserer Zeitung auf Nachfrage. Im Eichsfeld waren Ende September Filialen in Effelder, Arenshausen sowie in Heiligenstadt am Friedensplatz aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden.

„Die Entwicklung geht klar in Richtung Digitalisierung und Online-Banking“, so Seeber weiter. Dennoch halte man das derzeitige Beratungsangebot im Südharz aufrecht. „Die einzige Veränderung gibt es in Neustadt. Dort werden wir Ende des Jahres die Selbstbedienungsfiliale schließen“, kündigt Seeber an. Grund sei der permanente Rückgang der Nutzerzahlen. Bürgermeister Dirk Erfurt sei davon bereits informiert worden.

Derzeit finde im gesamten Kreisgebiet wegen der Corona-Pandemie nur ein eingeschränkter Regelbetrieb mit verkürzten Öffnungszeiten in den Filialen statt, berichtet das Vorstandsmitglied. Davon ausgenommen sei nur die Hauptstelle der Kreissparkasse am Kornmarkt in Nordhausen.

Dennoch investiere man weiter: So betonte Seeber, dass erst kürzlich Geldautomaten in Niedersachswerfen sowie die Selbstbedienungsterminals im Marktkauf und in der Bahnhofstraße in Nordhausen modernisiert worden seien.