Nordhausen. Für das Mehrfamilienhaus der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz in Stolberger Straße wird Spatenstich gefeiert.

Spatenstich an „WBGreen One“ in Nordhausen

Nicht etwa mit Spaten, sondern gleich mit dem Bagger wurde am Dienstag der Beginn für das Neubauvorhaben „WBGreen One“ der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) in Nordhausen vollzogen. Neben den WBG-Vorständen Sven Dörmann und Steffen Loup sowie Projektleiter Mario Vopel waren ebenfalls der Architekt und Vertreter des Bauplanungsbüros sowie der Baufirma Henning vor Ort.

Mit dem feierlichen Auftakt an der Ecke Stolberger Straße und Richard-Wagner-Straße beginnt nun der Bau von 14 modernen Wohnungen zwischen 75 und 105 Quadratmetern mitsamt 14 Tiefgaragenstellplätzen. Die Fertigstellung des Gebäudes mit der markanten begrünten Fassade ist bis zum dritten Quartal 2021 geplant, heißt es von der WBG. Die eigentlichen Rohbauarbeiten durch die Urbacher Firma Henning Bau beginnen mit dem Erdaushub zur Herstellung einer ebenen Arbeitsfläche, bevor im kommenden Monat die Gründungsarbeiten starten.

Diese gestalten sich wegen der Beschaffenheit des Untergrundes kompliziert, so der Vorstand der WBG. Immerhin müssen dazu insgesamt 107 Löcher bis zu einer Tiefe von 12 Metern gebohrt und mit Beton verfüllt werden, damit im Anschluss die Bodenplatte für die Tiefgarage gegossen werden kann. Dann wird auch die offizielle Grundsteinlegung vollzogen.

Bau gestaltet sich schwierig

Nicht nur die Fundamentgründung des Mehrfamilienhauses gestaltet sich kompliziert, auch die innerstädtische Lage stellte sowohl den Architekten Michael Flagmeyer als auch die Ingenieure von Arko-Bauplanung vor Herausforderungen. So sollen unter anderem die Belastungen für die Anwohner so weit wie möglich reduziert werden. Allerdings muss in der Richard-Wagner-Straße ein Balkonturm für einige Wochen demontiert werden, um Baufreiheit für das Bohrgerät und die Tiefgarage zu bekommen.

Der Neubau wird durch das Land Thüringen gefördert und erhält dadurch eine Belegungsbindung für 20 Jahre. Die Grundmiete beläuft sich auf maximal 6,65 Euro pro Quadratmeter. 13 Wohnungen sind barrierefrei geplant, drei von ihnen sogar behindertengerecht.