Spaziergänger in Petersdorf von Hund angegriffen

Petersdorf. Am Sonntag riss sich ein angebundener Rottweiler los, sprang einen Spaziergänger und dessen Hund an und biss zu.

Am Sonntag hat ein Hund einen Mann in Petersdorf angegriffen. Wie die Polizei am Montag informierte, ging ein Mann kurz vor 10 Uhr mit seinem angeleinten Hund spazieren. Ein Rottweiler, der auf einem Grundstück an einem Stuhl angeleint war, riss sich plötzlich los und stürzte sich auf den Schäferhund des 55-jährigen Mannes.

Laut der Polizei, fiel der Mann daraufhin zu Boden und wurde ebenfalls vom Rottweiler gebissen. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Besitzerin des Rottweilers kam hinzu und konnte ihren Hund bändigen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin aufgenommen.

