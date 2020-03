Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD in Nordhausen: Mutterrolle darf kein Nachteil sein

Es liege noch ein weiter Weg vor der Gesamtgesellschaft – trotz aller Fortschritte bei der Gleichstellung von Männern und Frauen, meint die SPD-Kreisvorsitzende Anika Gruner mit Blick auf den Internationalen Frauentag an diesem Sonntag. Deshalb fordert sie, „die Gleichstellung von Frauen vor allem in der Arbeitswelt schneller und intensiver voranzutreiben“. Erst im Februar habe eine Studie gezeigt, dass Frauen mit Kindern bei der Suche nach einem Job in Deutschland offenbar deutlich benachteiligt werden, berichtet Gruner. So werden Mütter seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als Frauen ohne Kinder. Gruner verlangt, dass für Frauen kein Nachteil darin bestehen dürfe, Mutter zu sein.