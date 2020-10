SPD-Stadtrat steht Einsicht in Korruptionsbericht der Stadt Nordhausen zu

Das zähe Ringen um Einsicht in den Antikorruptionsbericht der Stadt Nordhausen von 2017 könnte für Hans-Georg Müller bald enden. Möglich macht das dem Fraktionschef der SPD im Stadtrat jetzt eine Antwort des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Nachdem er als Stadtrat mit seiner Bitte auf Akteneinsicht keinen Erfolg erzielen konnte, habe er es nun als Bürger auf dem Weg über Erfurt versucht, so Müller.

Mit Erfolg. Nach Prüfung der Rechtslage kommt der Landesbeauftragte zur Einschätzung, dass Müllers bürgerliches Informationsinteresse berechtigt ist. Angaben des Berichts, die Personen identifizierbar machen, müssten lediglich geschwärzt werden, heißt es im Schreiben. Die Stadt folgt dieser Rechtsauslegung laut Brief und muss nun Müller die Dokumente zur Verfügung stellen.

„Ich finde, das ist eine wichtige Nachricht, ein Sieg für die Bürgerrechte auf Transparenz“, resümiert Müller. Ihm gehe es nicht um einen Streit zwischen ihm und dem Rathaus, sondern vorrangig um die Frage, was nur Verwaltungen wissen dürfen, was aber auch für Stadträte und Bürger an Informationen auf den Tisch gehört. „Gerade das Thema Korruption gehört meiner Meinung nach in die Öffentlichkeit“, meint Müller.

Das Drängen auf Akteneinsicht war seit Frühjahr vorigen Jahres Dauerbrenner im Stadtrat: Schon im September 2018 hatte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) dem Rat den Bericht der Antikorruptionsbeauftragten mündlich vorgestellt. Müller aber will nachträglich eine Gliederung zugespielt bekommen haben, die weitere Berichtsinhalte als die präsentierten nahelegt. So sei den Stadträten eine Anfrage zum Bauordnungsamt nicht bekannt gemacht worden. Müller fürchtete daher Verschleierung und drängte auf eine komplette Offenlegung. Auch, weil damals eine E-Mail an dem OB mit der Bitte um Klärung unbeantwortet blieb. Aus dem Rathaus hieß es, die Mail sei nicht durch den Sicherheitsfilter der Verwaltungs-EDV gelangt.