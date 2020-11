Die Ortsteile der Einheitsgemeinde Ellrich sollen ab 2021 mehr Geld erhalten. Das fordert die Stadtratsfraktion der SPD in einem Antrag an den Stadtrat.

Dabei berufen sich die Sozialdemokraten auf die Thüringer Kommunalordnung. So habe die Stadt den Ortsteilen finanzielle Mittel in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stellen, sei dort festgehalten. „Dabei geht der Gesetzgeber davon aus, dass fünf Euro je Einwohner zur Erfüllung der Aufgaben in den Ortsteilen gezahlt werden, sofern die Gemeinde keine andere Entscheidung trifft“, führt SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Schlichting aus. Doch genau das hatte die Stadt im Dezember 2018 gemacht. Damals beschloss der Stadtrat, den Ortsteilen jeweils 2,50 Euro sowie dem Ortsteil Rothesütte pauschal 500 Euro zu zahlen. „Diesen Beitrag erachtet die SPD-Fraktion als nicht nur viel zu niedrig, sondern auch als nicht angemessen“, erklärt Schlichting. Eine Erhöhung auf fünf Euro pro Einwohner hätte jährliche Mehrkosten von 6000 Euro zur Folge.

„Wir haben das Thema im Finanzausschuss besprochen, sind aber der Meinung, dass eine Erhöhung auf fünf Euro nicht zielführend ist“, sagte Ingmar Flohr (FDP), Ortsbürgermeister von Appenrode auf der jüngsten Sitzung des Ellricher Hauptausschusses. Auch die anderen Ortsbürgermeister seien dieser Meinung. „Das Geld würde uns an anderer Stelle fehlen“, argumentiert Flohr. Eine Entscheidung wird der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung fällen.