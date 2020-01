Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende aus Nordhausen: Schachtbau unterstützt Kinderhospiz

Das Nordhäuser Unternehmen Schachtbau unterstützt das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Geschäftsführer Michael Seifert überreichte einen Scheck über 1500 Euro an Michael Heber, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizes. „Unsere Spende kommt von Herzen“, erklärte Seifert, nachdem Heber vom oftmals kräftezehrenden, andererseits für die Mitarbeiter auch erfüllenden Arbeitsalltag in der Pflegeeinrichtung berichtet hatte. Das Geld soll in den Neubau von vier weiteren Elternzimmern fließen. Diese sollen ab Anfang Juli bezugsfertig sein.