Spende für Heringer Kirche

Eine Sanierung der Außenfassade von St. Michaelis strebt die Heringer Kirchengemeinde an. „Die Löcher sind inzwischen mehr als 20 Zentimeter tief“, weiß Chris Schröder, der für die CDU im Heringer Landgemeinderat sitzt.

Die Löcher in der Kirchenfassade sind inzwischen mehr als 20 Zentimeter tief. Foto: Chris Schröder

Dieser Tage übergab er einen 100-Euro-Spendenscheck an Pfarrerin Sabine Meinhold. „Es ist nur ein kleiner Anfang für die Sanierung. Ich hoffe, das sich viele Bürger oder Unternehmen mit kleinen Spenden an diesem Projekt sich beteiligen“, so Schröder. Seine Spende stammt aus den Aufwandsentschädigungen, die er als Ratsmitglied in den vergangenen Monaten bekommen hat.

Spendenkonto: Kreissparkasse Nordhausen, IBAN DE97 8205 4052 0031 010 090, Kontoinhaber: Kirchenkreis Südharz, Verwendungszweck: RT 20 Kirchenkasse Kirche St. Michaelis Heringen