Spende für Neustädter Hospiz

40 Wanderer und zehn Biker aus Halle und Umgebung, Nordhausen und Hannover haben sich Ende Oktober an der diesjährigen Mitarbeiter-Benefizwanderung der Papenburg AG beteiligt. „Für jeden erlaufenen Kilometer spendet das Unternehmen einen Euro an das Hospiz Neustadt“, freute sich Margrit Holzapfel. Die etwa acht Kilometer lange Strecke startete in Halle-Kröllwitz, gewährte unterwegs einen herrlichen Blick auf die Burg Giebichenstein und führte an der Saale entlang zum „Krug zum Grünen Kranze“.