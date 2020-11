Spendenaktion für Familien in Rumänien eingeschränkt – Nordhäuser können aber spenden

Nordhausen. Durch die steigende Zahl Infizierter können die Päckchen mit Sachspenden nicht transportiert werden. Doch der Verein nimmt in Nordhausen Spenden an.

Die Benefiz-Paketaktion für Familien in Rumänien des Kolpingwerks kann wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt ablaufen. Darauf aufmerksam gemacht hat jetzt Günter Wagner von der Kolpingfamilie in Nordhausen. Durch die steigende Zahl Infizierter weltweit, insbesondere in den Transitländern nach Rumänien, sei ein Transport der Päckchen nicht möglich. Das Kolpingwerk im Diözesanverband Erfurt empfiehlt daher, von Sachspenden abzusehen. Stattdessen wird um Geldspenden gebeten. Diese können am Samstag, 7. November, zwischen 9 und 12 Uhr im Kapitelhaus am Dom in Nordhausen übergeben werden.

Spendenkonto: Kolpingwerk Erfurt e.V., PaX-Bank,, IBAN: DE57 3706 0193 5040 0410 11 BIC: GENODED1PAX, Stichwort „Paketaktion“