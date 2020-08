Jeremy Jurczyk ärgert sich darüber, dass er gegenüber seiner Wohnung in der Heimstraße 13 in Ellrich nicht parken darf, weil dort eine Sperrlinie gezogen ist.

Sperrfläche verärgert Anwohner in Ellrich

In der Heimstraße ärgern sich die Anlieger über eine etwa 15 Meter lange Sperrfläche entlang des Gebäudes der ehemaligen Feuerwehr. Jeremy Jurczyk wohnt gegenüber in der Hausnummer 13. Er hatte vor ein paar Wochen sein Auto kurz dort abgestellt und erhielt wenig später Post von der Stadtverwaltung. „Es war eine Verwarnung mit Zahlungsaufforderung. 55 Euro soll ich an die Stadtkasse zahlen“, ärgert er sich. Sein Gang zum städtischen Ordnungsamt blieb ohne Erfolg, er muss das Strafgeld zahlen.

„Seit die Feuerwehr vor über zehn Jahren aus dem Eckgebäude ausgezogen ist, besteht keine Notwendigkeit mehr für eine Sperrfläche“, meint Rolf Wille. Er bewohnt das Haus mit der Nummer 14 und könnte die gesperrte Parkfläche, auf der zwei Fahrzeuge Platz finden könnten, gut gebrauchen. „Ich habe eine Ferienwohnung, aber vor meinem Haus ist zu wenig Platz zum Parken“, berichtet er.

Wille ist wegen dieser Angelegenheit auch schon im Ellricher Rathaus gewesen. „Ich habe am 14. Januar mein Problem Bürgermeister Pasenow vorgetragen. Dieser versprach, sich zu kümmern“, blickt der Ellricher zurück. Doch seitdem ist nichts passiert.

„Die Sperrfläche in der Heimstraße ist notwendig für die Verkehrssicherheit“, erklärt Ronald Kuß, Fachbereichsleiter in der Ellricher Stadtverwaltung, auf Nachfrage unserer Zeitung. Fahrzeuge, die aus der Straße Am Stadttor nach rechts in die Heimstraße abbiegen wollen, wäre die Sicht versperrt, wenn auf der besagten Sperrfläche Autos parken würden. Im Übrigen seien in der Folge auf der rechten Straßenseite genügend Parkplätze vorhanden. „Diese sind meistens gar nicht ausgelastet“, hat Kuß beobachtet. Insofern sehe die Stadtverwaltung hier keinen Handlungsbedarf.