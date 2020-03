Unter den zahlreichen Gebeten an einer Pinnwand im Dom zum Heiligen Kreuz in Nordhausen findet sich auch eines, welches Gott darum bittet, das es kein Coronavirus geben soll.

Nordhausen. Das Coronavirus verändert auch das öffentliche Leben in Nordhausen.

Sperrungen, Anpassungen und Gebete in Nordhausen

Das neuartige Coronavirus, das die Krankheit Covid-19 auslöst, schränkt auch das öffentliche Leben in Nordhausen ein. Gesperrte Spielplätze im gesamten Landkreis, Hinweisschilder an geschlossenen Geschäften, abgesagte Veranstaltungen und nur wenige Leute auf den Straßen dominierten das vergangene Wochenende im Südharz. Viele bieten aber auch einen Bestell- und Abholservice oder heften ihr Gebet an die Pinnwand des Nordhäuser Doms zum Heiligen Kreuz.