Spielekonsole in Nordhausen erst geklaut und dann zum Verkauf angeboten

Nordhausen. Wie die Nordhäuser Polizei auf den Langfinger aufmerksam wurde und ob bei dem polizeibekannten Mann die Handschellen klickten.

Das Anbieten einer gestohlenen Spielekonsole wurde einem Dieb am Donnerstag in Nordhausen zum Verhängnis. Ein 12-jähriger Junge, hatte seine Konsole auf einer Internetplattform entdeckt, wo sie ein polizeibekannter, 40-jähriger Nordhäuser, zum Verkauf anbot. Die alarmierten Polizisten verabredeten sich mit dem Tatverdächtigen, nachdem sie ihm die Tatsachen erläutert hatten. Und tatsächlich, der Mann erschien mit der gestohlenen Konsole am vereinbarten Treffpunkt.

Nach einem Check, ob es sich tatsächlich um das Spielgerät des Jungen handelt, stellten die Polizisten das Gerät sicher und übergaben es wenig später der Mutter des Jungen. Die Konsole war ihrem Sohn am Vortag aus dem Rucksack vor seinem Wohnhaus gestohlen worden, als er nach der Post im Briefkasten schaute. red