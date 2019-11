Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spielerisch die Sinne testen

Die Sportgemeinschaft Blau-Gelb Görsbach beteiligt sich an diesem Samstag an der Aktion „Offensives Kinderturnen“. Kinder und ihre Eltern können ab 15 Uhr in die Görsbacher Turnhalle kommen, um sich dort an verschiedenen Turn- und Spielstationen auszuprobieren. An den Stationen können die Kids spielerisch ihre Sinne testen, Werfen und Fangen üben und vieles mehr. Zu Beginn werden Laufkarten ausgegeben, nach welchen die Kinder alle Stationen ablaufen. Wer alle erfolgreich absolviert hat, erzielt damit das Kinderturn-Abzeichen. Ab etwa 16.30 Uhr möchten die Veranstalter der SG Blau-Gelb Görsbach dann gemeinsam mit den Kindern tanzen. Gegen 17 Uhr wird der Umbau der Halle für neue Sport- und Spielstationen beendet sein, so dass auch die größeren Kids noch ihren Spaß haben werden und sich bis 18 Uhr ausprobieren und spielen oder turnen können. Die Görsbacher Sportgemeinschaft erhebt für diesen Nachmittag keinen Eintritt und sorgt während der gesamten Veranstaltung für Speisen und Getränke. Wichtig ist jedoch, dass alle Besucher passende Turnschuhe mitbringen oder ansonsten in Strümpfen turnen müssen, denn die Turnhalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Herzlich willkommen sind alle Kinder – nicht nur Vereinsmitglieder, teilt die Sportgemeinschaft mit.