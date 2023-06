Frank Bakker probierte am Montag aus, wie es in einer überdimensionalen Seifenblase ist.

Spielerisch lernen in Nordhausen: Mathematik in einer riesigen Seifenblase

Nordhausen. Mathe kann auch Spaß machen. Wie das geht, zeigt derzeit das Mini-Mathematikum für kleine und große Kinder. Wo es aufgebaut ist und wann man es besuchen kann.

Knobel, puzzeln, bauen und dabei die faszinierende Welt der Mathematik entdecken. Das können große und kleine Besucher derzeit im Mini-Mathematikum, das in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Nordhausen am Kornmarkt gastiert. Ausprobieren können sich die Besucher jeden Alters beispielsweise bei Knobelspielen, beim Brückenbauen oder wie es ist, in einer riesigen Seifenblase zu stehen, so wie Frank Bakker (im Bild). Vormittags sind Kindergartengruppen und Grundschulen eingeladen. Von 14 bis 18 Uhr können Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern das Mathematikum bis 7. Juli besuchen.