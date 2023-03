Spitzenpianistin gibt Konzert im Südharz

Benneckenstein. Sie debütierte bei einem Konzert der Uno in New York sowie in der Residenz des Papstes im Vatikan – nun kommt sie nach Benneckenstein.

Sie galt als musikalisches Wunderkind, debütierte bei einem Konzert der Uno in New York sowie in der Residenz des Papstes im Vatikan, spielte mit renommierten Orchestern in ganz Europa: Am 10. April kommt die Pianistin Elena Kolesnitschenko nach Benneckenstein. In der St.-Laurentius-Kirche eröffnet sie um 17 Uhr das diesjährige Werckmeister-Musikfestival.

Wie der Verein Kulturrevier Harz weiter mitteilte, wird Kolesnitschenko „Das italienische Klavier“ von Johann Sebastian Bach zu Gehör bringen. Eine Stunde lang dreht sich alles um Bachs Orgelwerke, aber auch um Transkriptionen und kleinere, von Rachmaninow bearbeitete Werke. Der Eintritt ist frei.

Die Künstlerin wurde 1981 im ukrainischen Charkow geboren und mit neun Jahren als Wunderkind eine internationale Karriere. 2000 kam sie nach Deutschland und studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hannover.

Elena Kolesnitschenko stellt die Musik in den Vordergrund und gestaltet eine stimmige musikalische Geschichte ohne Effekthascherei und große Geste. Kristallklarer Anschlag, rhythmische Vitalität und leidenschaftliche Interaktion mit dem Instrument kennzeichnen ihr Spiel.