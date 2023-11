Sportler feiern Jahresabschluss im Kreis Nordhausen

Görsbach. Das Jahr gemütlich ausklingen lassen. Getreu diesem Motto trafen sich kürzlich Sportler einer Gemeinde aus dem Kreis Nordhausen. Dabei wurde nicht nur Bilanz gezogen, auch aktive Sportfreunde wurde geehrt.

Der Vorstand der Sportgemeinschaft (SG) Blau-Gelb Görsbach hatte zur jährlichen Mitgliederversammlung geladen. Neben zahlreichen Vereinsmitgliedern konnte der 1. Vorsitzende Jens Kieling ebenso den Präsidenten des Kreissportbundes (KSB), Gert Störmer, sowie dessen Geschäftsführer Patrick Börsch begrüßen.

In seinem Grußwort hob Störmer die vielen Sportarten hervor, die der Verein in seinen Abteilungen anbiete. Außerdem nehme die SG Blau-Gelb die Fördermöglichkeiten rege in Anspruch. Im Wettbewerbsgesamtvergleich sei die Sportgemeinschaft beispielgebend.

Den Ausführungen Störmers schlossen sich die Berichte aus den Sektionen Vorschulsport, Nachwuchsfußball sowie eine Bilanz der 1. Männermannschaft an, die in der 2. Staffel der Kreisliga auf dem zweiten Tabellenplatz überwintert. Hervorgehoben wurden auch die zahlreichen ausländischen Spieler, die im Verein aktiv sind und dass dieser als Integrationsstützpunkt geführt sowie gefördert werde. Zudem folgte ein Überblick zu Volleyball, Tischtennis, Schach und Gymnastik. Zudem feierte die Sektion Wandern dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Abschließend wurden aktive Sportfreunde geehrt und es gab wieder eine Tombola.