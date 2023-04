Sportler im Landkreis Nordhausen wählen neuen Vorstand

Werther. Beim Sportverein VfB Werther 1920 im Landkreis Nordhausen gibt es an der Vereinsspitze einige Veränderungen.

Die Mitglieder des Sportvereins VfB Werther 1920 haben sich an der Spitze neu aufgestellt. Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung im Vereinsheim auf dem Sportplatz in Werther wurde nun ein neuer Vereinsvorstand gewählt, teilt Fabian Peter vom VfB Werther 1920 mit.

Nachdem der ehemalige Vorstand entlastet wurde und die Kandidaten für die verschiedenen Ämter vorgestellt wurden, kamen die Mitglieder zu einem Ergebnis. An der Spitze des Vereins stehen weiterhin Manfred Handke als erster Vorsitzender und Andreas Kruse als zweiter Vorsitzender. Unterstützt werden sie vom erweiterten Vorstand Hans-Phillip Nebelung (Jugendleiter), Steffen Batke (Technischer Leiter), Denny Kaftan (Geschäftsführer), Kerstin Nebelung (Kassenwartin) und Luca Knopf (Kulturbeauftragter).

300 Kinder und Jugendliche sind im Verein aktiv

„Der Verein freut sich an dieser Stelle, dass sich neue, engagierte Mitglieder im Vorstand einbringen wollen und zukünftig das Vereinsleben zusammen mit aller Erfahrung des 1. und 2. Vorsitzenden gestalten möchten“, so Fabian Peter weiter. Ein Dank gehe an Simone Bade, Steffen Peter, Dieter Bergemann und André Wiederhold, welche die verschiedenen Positionen im Vereinsvorstand über Jahre hinweg innehatten.

Die Ausübung eines Ehrenamtes sei keine Selbstverständlichkeit und verdiene ein hohes Maß an Anerkennung. „Ohne diese Tätigkeiten wäre es keinem Verein möglich, seinen Mitgliedern ein sportliches Zuhause zu ermöglichen, in unserem Fall circa 300 Kindern und Erwachsenen.“

Auf der Tagesordnung standen zudem der Jahresbericht des Vereins sowie die Berichte der insgesamt sieben Sparten.