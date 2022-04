Sportliche Osterferien auf der Herreder Forstfarm

Nordhausen. Der Kreissportbund hatte vier interessante Angebote zur Wahl gestellt. Das nutzten zahlreiche junge Südharzer.

Auch dank zahlreicher Förderer konnte der Kreissportbund während der Osterferien seine schon traditionellen Ferien-Days veranstalten. Zur Wahl standen vier Angebote, 50 Mädchen und Jungen nutzten dies. Zum Kegeln ging es nach Sollstedt, wo sich die Gymnasiasten und Regelschüler förmlich duellierten, sich Runde für Runde überboten. Karate bot der Verein Karate-Do-Kwai Nordhausen an.

Auf der Herreder Forstfarm durften die Mädchen und Jungen nach einem Spaziergang mit den Pferden auf ihnen einige Runden in der Reithalle drehen. Nicht zuletzt besuchten sie den Sportverein Glückauf Bleicherode in der Georgenberghalle, wo sie ihre Handball-Fähigkeiten unter Beweis stellten. In spielerischen Einheiten wurden Wurf- und Fangtechniken geschult, ein Abschlussspiel folgte.