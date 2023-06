Sportliche Tradition im Kreis Nordhausen: Bleicherode lockt mit dem 40. Vogelberglauf

Bleicherode. Der Nordthüringer Laufcup blickt seiner sechsten Etappe entgegen. In 19 von 36 Altersklassen kommen die derzeitigen Spitzenreiter aus dem Kreis Nordhausen.

Ein kleines Jubiläum steht vor der Tür. Die Bleicheröder veranstalten zum 40. Mal ihren Vogelberglauf. Der zählt damit zu den traditionsreichsten Volksläufen in Nordthüringen. Und jeder, der sich schon einmal im Bleicheröder Stadtwald aufgehalten hat, weiß: Dieser Lauf verfügt auch über eine der schönsten Strecken der Region.

Anspruchsvoll ist er zudem. Ob sich die Starter die zwanzig, zehn oder fünf Kilometer vornehmen, sie haben stets etliche Höhenmeter zu bewältigen. Das vierte Rennen, das am Sonntag, dem 11. Juni, am Vogelberg zur Auswahl steht, endet bereits nach zwei Kilometern.

Über das Onlineportal von „my.raceresult“ können sich die Freizeitsportler noch bis zum Sonntag, 4. Juni, anmelden. Alle, die sich auf diesem Weg rechtzeitig für eine Teilnahme in Bleicherode entscheiden, erhalten ihre frisch designte Startnummer am Lauftag mit dem aufgedruckten Namen. Nachmelden ist zwar möglich. Doch wer spontan kommt, kann dann keine persönliche Nummer erhalten.

Der erfahrene Laufchef Alfred Engelmann blickt bereits voller Vorfreude dem 11. Juni entgegen. Bisher haben sich schon 131 Freizeitläufer angemeldet. „Auf mindestens weitere Hundert hoffen wir alle“, sagt der Organisator im Namen seines Teams. Gutes Wetter sei bestellt, meint er augenzwinkernd. Und zur Stärkung aller Teilnehmer gibt es auch diesmal leckere Thüringer Bratwürste sowie den ebenfalls sehr schmackhaften, weil selbst gebackenen Kuchen der Vereinsfrauen.

Start und Ziel des Vogelberglaufes sind traditionell in der Talstraße. Ab 10 Uhr wird es ernst.

Sechste Station im Nordthüringer Laufcup

Der Lauf durch die Bleicheröder Berge ist zugleich die sechste Station im Nordthüringer Laufcup. Nach fünf Etappen hat die Laufserie bereits 1537 Teilnehmer in ihre vorläufigen Wertungen aufgenommen. Eine tolle Resonanz, die zeigt, dass die Volksläufe ihren Weg aus dem Corona-Tief finden.

Der Nordthüringer Laufcup führt derzeit die Gesamtwertungen in 36 Altersklassen. Auffallend ist dabei die Dominanz der Freizeitläufer aus dem Kreis Nordhausen. In 19 Altersklassen stehen sie an der Spitze des Klassements. Sieben Tabellenführer kommen aus dem Kyffhäuserkreis, jeweils zwei aus Erfurt und dem Eichsfeld.

Noch zwei weitere Cup-Läufe in diesem Jahr

Die bisher erfolgreichsten Punktesammler bei den Frauen sind Silvia Schäfer (W 50) aus Niedersachswerfen und Christiane Wehling (W 55) aus Bad Frankenhausen mit jeweils 123 Punkten. Mit 115 folgt Alexandra Krist (W 45) aus Nordhausen. Bei den Männern hat bislang der Erfurter Martin Rudolf (M 30) den höchsten Punktestand (123). Fleißig sind ebenso Sebastian Hartmann (M 35) aus Hesserode (116) sowie das Trio Volker Trogisch (M 55) aus Ellrich, Daniel Krahn (M 50) aus Braunlage und Nico Anders (M 45) aus Nordhausen mit jeweils 114 Punkten.

In etlichen Altersklassen sind die Spitzenpositionen umkämpft, verspricht der weitere Saisonverlauf sehr viel Spannung. Nach Bleicherode folgen noch zwei weitere Stationen im Nordthüringer Volksbank-Laufcup: Am 3. September ist der 18. Citylauf in Nordhausen mit vier verschiedenen Strecken sowie am 21. Oktober der 29. Stadtparklauf in Sondershausen, bei dem ebenfalls in vier Rennen Cup-Punkte erzielt werden können.