Spurensuche nach Brennereien in Nordhausens Altstadt

Museumsleiter Thomas Müller mit den Rohstoffen für die Kornherstellung im Brennraum der Traditionsbrennerei in Nordhausen. Seit 1507 wird in Nordhausen Korn gebrannt.

Nordhausen. Zum Denkmaltag am 12. September soll auch Nordhausens 500-jährige Korngeschichte in den Blickpunkt gerückt werden.

Die Nordhäuser Traditionsbrennerei wird am 12. September, zum Tag des offenen Denkmals, als einziges Kornmuseum Deutschlands 25 Jahre alt. Das Museum beteiligt sich daher an dem Tag mit drei kostenfreien Führungen. Um 11 und 14 Uhr steht „Vom Korn zum Korn“ auf dem Programm mit Vorführung der Dampfmaschine in der Grimmelallee 11. Um 13.30 Uhr bietet Museumschef Thomas Müller eine Führung zu den Brennereien der Altstadt an. Diese Spurensuche startet an der Europakreuzung bei Harzer Grubenlicht.