St. Martin zieht durch Urbach

Traditionell wird Martini in der Kirchengemeinde Urbach in der zweiten Novemberwoche begangen, doch die Tradition war aller Orten eingeschränkt, der Umzug in diesem Jahr nicht möglich. Und trotzdem wollte die Gemeinde, sich und anderen Licht schenken und Hoffnung geben, berichtet Regina Englert vom Kirchenkreis Südharz.

„Füreinander da zu sein, das war uns in diesem Jahr besonders wichtig“, sagt Markus Volkmann von der Kirchengemeinde. Und so machte er sich als St. Martin mit ein paar Helfern und Pferdekutsche auf den Weg durch die Straßen und Gassen von Urbach. Und als St. Martin um die Ecke bog, hatte man die Hufe seines Pferdes schon gehört, bevor man ihn sehen konnte. Am Straßenrand warteten schon überall vor ihren Häusern leuchtende Kinderaugen mit selbstgebastelten Laternen. Vorher hatte die Gemeinde 80 vorbereitete Bastelsätze an die Kinder Urbachs verteilt. Jedes Kind am Wegrand erhielt zudem vom heiligen Martin eine Brezel zum Teilen.

Doch die Urbacher teilten nicht nur miteinander. Viele Familien hatten fleißig Schuhkartons gepackt für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, so dass nicht nur in Urbach nach dem Vorbild St. Martins geteilt wurde, sondern jetzt auch anderswo Kinder ein „Licht“ in nicht ganz so einfacher Zeit erhalten. „Lassen Sie uns alle gemeinsam das Licht und ein warmes Wort teilen und für einander da sei“, ermuntert der Gemeindekirchenrat. Dann hallt es bestimmt im nächsten Jahr wieder „Ich geh mit meiner Laterne...“ durch die Straßen und die Tradition bindet und verbindet in gewohnter Weise wieder alle Menschen, so Englert.