Die Zufahrt zum Aldi-Markt in der Bochumer Straße in Nordhausen wurde verbreitert. Dadurch hat sich die Verkehrssituation entspannt.

Stadt beseitigt Ärgernis und hat in Nordhausen Zufahrt zum Einkaufsmarkt verbreitert

Nordhausen. In der Bochumer Straße in Nordhausen hat die Stadt einen provisorischen Gehweg gebaut. Später soll dieser grundhaft saniert werden.

Eine Reihe von Straßenbaumaßnahmen sind jetzt in der Nordhäuser Unterstadt fertiggestellt worden. So wurde in der Wilhelm-Raabe-Straße der Gehweg zwischen der Hardenbergstraße und der Bochumer Straße, Einfahrt zum Aldi-Markt, erneuert. Im Zuge der Herstellung der neuen Bordanlage wurden die Entwässerungsrinne sowie die Straßenabläufe erneuert, zudem wurden zusätzlich Bordabsenkungen angelegt. Außerdem wurde die Straße komplett verbreitert, wodurch sich die Verkehrssituation für die Autofahrer deutlich entspannt hat.

Auch der nördliche Verbindungsweg zwischen der Hardenbergstraße Nr. 70 und der Wilhelm-Raabe-Straße 7 wurde grundhaft ausgebaut. Dadurch ist eine Fußgängerverbindung von der Hardenbergstraße bis zum Aldi-Markt entstanden. Die Bordsteinabsenkungen wurden so platziert, dass das direkte Überqueren der Straßen ermöglicht wird, wodurch die Verkehrssicherheit gerade für Kinder und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen erhöht wurde.

Im Bereich der Grundschule und Kita in der Hardenbergstraße wurde ein grundhafter Ausbau des Gehwegs vorgenommen, wobei auch hier die Entwässerungsrinne und Straßenabläufe erneuert sowie Bordabsenkungen geschaffen wurden. Durch die schmale Zufahrt zum Innenhof der Wohneinheiten kommt es immer wieder zu Überfahrungen des Gehwegs im Kurvenbereich, wodurch sich der Gehweg in einem desolaten Zustand befand und deshalb mit erneuert werden musste. Hier wurden bauliche Änderungen vorgenommen, um Schäden an der neuen Anlage zu vermeiden.

Der östliche Gehweg der Bochumer Straße wurde im Juni ebenfalls zwischen der Arndtstraße und der Heinrich-Heine-Straße kurzfristig ertüchtigt. Die Telekom hat in den vergangenen Monaten mehrere Schachtbauwerke im Gehwegbereich der Bochumer Straße austauschen lassen, wobei auch die Oberflächenbefestigung in den betroffenen Gehwegbereichen zurückgebaut werden musste.

Um zukünftig den Aufwand für die bauliche Unterhaltung in diesem Bereich der Bochumer Straße zu minimieren, wurde eine Asphalttragdeckschicht eingebaut. Die Bochumer Straße soll mittelfristig grundhaft ausgebaut werden, hierfür sollen für die nächsten Jahre wieder Fördermittel angemeldet werden. Die Gehwegbefestigung aus Asphalt stellt ein Provisorium dar und soll in dieser Funktion zur vorübergehenden Verkehrssicherheit und verminderten Unterhaltungsbedarf führen.

Bei dem zukünftigen grundhaften Ausbau der Bochumer Straße wird der komplette Verkehrsraum neu aufgeteilt, wodurch auch der vorhandene Gehweg nicht erhalten werden kann. Die dünnen Gehwegplatten aus Beton sind nicht für das Überfahren durch Autos ausgelegt, außerdem fehlt eine seitliche Einfassung, wodurch es zum Verschieben und Durchbrechen der Platten kommt. Die Herstellung einer notwendigen Randeinfassung hätte wiederum erhöhte Baukosten sowie eine deutlich längere Bauzeit als Folge gehabt. Um dies zu vermeiden, wurde auf einen regelkonformen Ausbau verzichtet und lediglich eine Profilierung der Unterlage vor dem Asphalteinbau durchgeführt. Die Kosten für den Ausbau im Bereich der erneuerten Schächte werden durch die Telekom getragen.