Stadt Ellrich beschließt Haushalt für 2020

Die Einheitsgemeinde Ellrich hat einen gültigen Haushalt für das kommende Jahr. Die Mitglieder des Stadtrates beschlossen auf ihrer Sitzung am Montagabend einstimmig das in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Zahlenwerk. Der Verwaltungshaushalt umfasst 7.741.700 Euro, der Vermögenshaushalt mit den Investitionen für 2020 schließt mit 4.395.500 Euro ab. Kredite für Investitionen sind nicht vorgesehen, die Hebesätze werden nicht verändert. Die Grundsteuer A wird auf 304, die Grundsteuer B auf 411 und die Gewerbesteuer auf 390 von Hundert festgesetzt.

„Zwischen Wünschen und der Realität liegen viele Tausende Euro, die wir leider nicht haben“, sagte Jens Schlichting (SPD), der Vorsitzende des Finanzausschusses. Die wenigen vorhandenen Mittel würden in die Dorferneuerung und Planungsleistungen fließen. Die höheren Summen seien Drittmittel wie etwa für die Sanierung des Spiegelschen Hauses (1.680.000 Euro) oder für den Hexenbesen in Rothesütte (198.100 Euro), nannte er zwei Beispiele. Weitere größere Investitionen betreffen den Straßenbau wie zum Beispiel die Dr.-Kremser-Straße in Sülzhayn (1,17 Millionen Euro), die Salzstraße in Ellrich (922.600 Euro), die Schulstraße in Woffleben (843.400 Euro) und der Harzradrundweg (575.500 Euro).

„Entscheidend ist, dass die schwarze Null steht“, sagte Ingmar Flohr (FDP). Daniel Holzhause (CDU) beklagte, dass die Schlüsselzuweisungen immer weiter sinken. „Das ist ein großes Problem für alle Kommunen“, betonte er. Und Ulrich Künzel (Linke) äußerte die Hoffnung, dass alle vorgesehenen Projekte auch verwirklicht werden. Auch der Finanzplan und das Investitionsprogramm von 2019 bis 2023 wurden einstimmig beschlossen.

Für eine längere Diskussion sorgte ein Antrag von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Diese schlug vor, an der noch vorhandenen Garage am Geburtshaus des Schauspielers Rolf Hoppe in der Lindenstraße eine Gedenktafel anzubringen. „Wir wollen ein politisches Zeichen über Ellrich hinaus setzen“, erklärte Jürgen Weyandt (Grüne). Es entbrannte ein Streit um die Kosten in Höhe von 600 Euro. „Ich schlage vor, die Stadt gibt 300 Euro, und der Rest wird über Spenden finanziert“, sagte Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). Der festgezurrte Haushalt sollte damit besser nicht belastet werden, gaben einige zu bedenken. „Wir sind 20 Stadträte, jeder schmeißt 30 Euro in die Mitte, und wir haben alles zusammen“, gab sich Ingmar Flohr (FDP) überaus pragmatisch. Am Ende wurde der Antrag von den Grünen zurückgezogen und soll in der nächsten Finanzausschuss-Sitzung im neuen Jahr erneut besprochen werden.