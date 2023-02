Stadt Nordhausen reagiert auf Elternprotest und macht Spielplatz sicherer

Nordhausen. Im Nordhäuser Stadtteil Salza gibt es einen schönen Spielplatz. Eltern aber sorgen sich um ihre Kinder, wenn sie dort spielen. Denn die Gefahren lauern direkt daneben.

Nachdem ein Vater zweier Kinder seinen Unmut vergangene Woche öffentlich geäußert hat, lenkt die Stadtverwaltung ein: Der Spielplatz am Buchenweg in Salza werde „natürlich sicherer, und das auch schon hoffentlich bis nächsten Freitag“, erklärte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) am Mittwochabend im Stadtrat. Geplant sei, zwei gegeneinander gestellte Gitter vor der angrenzenden Straße zu postieren und eine zeitweise Geschwindigkeitsmessanlage mit Smiley zu installieren. Dem Spielplatz fehlt die Abgrenzung zur Straße, auf die man mangels Gehweg sofort tritt, wenn man vom Spielplatz kommt. Eltern um Anwohner Henry Bornkessel schlugen deshalb Alarm – zumal kaum ein Autofahrer mit der dortigen geforderten Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist.