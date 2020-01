Das Flachdach des Kindergartens am Frauenberg soll für 250.000 Euro erneuert werden.

Stadtchef fordert zügige Bearbeitung der Vorhaben in Nordhausen

Rund 25 Millionen Euro investiert die Stadt Nordhausen in diesem Jahr – keineswegs nur in Feuerwache und Theater. Auch Straßen, Kindergärten, Schulen und Sportanlagen sind im Blick. „Um die ambitionierten Projekte der Stadt umzusetzen und den Investitionsstau der vergangenen Jahre abzubauen, benötigt die Stadt Nordhausen eine zügige Bearbeitung des bereits Anfang Dezember durch den Nordhäuser Stadtrat verabschiedeten Haushaltes“, erklärte Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) am Mittwochabend beim Neujahrsempfang der Stadt.

Für die bauliche Unterhaltung von Kindergärten sind im Haushalt 424.000 Euro eingeplant, investiert werden in diese Einrichtungen rund 525.000 Euro: Je 250.000 Euro braucht es für die Flachdächer des Frauenberg-Kindergartens und des Montessori-Kindergartens, 25.000 Euro kostet ein Sonnenschutz. Die bauliche Unterhaltung an Schulen lässt sich die Stadt weitere 400.000 Euro kosten.

Für den ersten Bauabschnitt des Hohekreuz-Sportplatzes steht eine Dreiviertelmillion Euro bereit. Der Sportplatz in Bielen soll umgestaltet werden, die Werthersporthalle bekommt ihre Sanitäranlagen saniert.

In das Straßennetz einschließlich der Brücken fließen mehr als fünf Millionen Euro: rund 4,4 Millionen Euro für Investitionsprojekte wie die Riemannstraße oder die Straßen Schöne Aussicht und Zum Gumpetal, 934.000 Euro in den allgemeinen Unterhalt.