Städtische Museen in Nordhausen werden jetzt auch virtuell

Im Auftrag des Harzer Tourismusverbandes sollen alle drei städtischen Museen in Nordhausen dreidimensional in einem virtuellen Rundgang begehbar gemacht werden, berichtet Ilona Bergmann von der Nordhäuser Stadtverwaltung. Für die Aufnahmen sei Dirk Leiber beauftragt worden. Er begann jetzt mit dem Museum Tabakspeicher.

Mit seiner Kamera vermisst er den Raum in einer sogenannten Bild-Pixel-Wolke, „mit der man theoretisch exakte Baupläne erstellen könnte“, erklärt Leiber. „Diese Aufnahmen sind nicht nur in Corona-Zeiten bedeutsam.“ So begründe sich sein Enthusiasmus auch darin, dass damit ein Kulturarchiv geschaffen werde, das nicht nur temporäre Ausstellungen beinhaltet.

Im Tabakspeicher wird das gesamte Haus gescannt, wobei zusätzlich aus zehn speziellen Objekten ein 20-minütiger Film gedreht wird. Die Filme sind nach der Fertigstellung auf der Plattform www.museum-virtuell.com zu sehen, die mit der Homepage der Stadt verlinkt werden soll.

Im Unterschied zu den bisher bekannten einmaligen 360-Grad-Aufnahmen bewegt man sich über mehrere 360-Grad-Scans durch die jeweiligen Räume. Hier können an verschiedenen Stellen zusätzliche Spots eingefügt werden, über die dann weitere Informationen wie Texte, aber auch Videosequenzen und Interviews ausgespielt werden können.

Zudem kann man auch einen bewegbaren Grundriss aufrufen und zwischen den Etagen wechseln. Die 360-Grad-Scans im Raum ermöglichen so präzise Aufnahmen, dass man sogar beispielsweise den Inhalt in Vitrinen sehen und lesen kann. Das Projekt des Harzer Tourismusverbandes wird durch den Freistaat Thüringen gefördert.